Ujawnił się autor książki "Obcym alfabetem" o aferze podsłuchowej. Jest w niej wątek rosyjski

robson15 3 godziny temu Oceniono 25 razy 23

To było do przewidzenia. Starczy zadać sobie pytanie kto na tym najbardziej skorzystał?

Po pierwsze PIS, taśmy pomogły mu objąć władzę.

Po drugie Rosja, nie trzeba teorii spiskowej by zauważać że PIS powoli wyprowadza Polskę z UE, co jest właśnie na rękę Rosji.

Nie oszukujmy się jednak póki prokuratura będzie sterowana przez mgr. Zero prawda nie ujrzy światła dziennego. Będą kręcić, mataczyć. Ciemny pisowski ludek będzie karmiony kłamliwą papką przez reżimową szczujnię TV PIS.