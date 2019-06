"Dwulatek wyszedł sam ze żłobka we Włocławku. Teraz wszystkie placówki czeka kontrola"

Dwuletni chłopiec wyszedł sam z jednego z prywatnych żłobków w centrum Włocławka. Dziecko zauważyła przechodząca nieopodal kobieta i odprowadziła go do placówki. Ratusz zdecydował o kontrolach we wszystkich żłobkach w mieście, które mają wykazać, czy przestrzegane są normy bezpieczeństwa.

