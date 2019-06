Chcieli upozorować samobójstwo 24-latka, zostawili go podduszonego na torach. W Katowicach zapadł wyrok

W środę 13 czerwca w sprawie śmierci 24-letniego Dariusza Fojcika zapadł wyrok w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Dziś 29-letni Bartosz J. został skazany za zabójstwo i zastraszanie świadka na 25 lat więzienia. Dodatkowo musi zapłacić rodzicom oraz siostrze zabitego 24-latka zadośćuczynienie w wysokości 250 tys. zł - informuje "Dziennik Zachodni". - Od ataku na pokrzywdzonego działał z zamiarem pozbawienia go życia. Nie można kogoś dusić, a potem położyć na torach tylko z zamiarem spowodowania ciężkich obrażeń ciała, jak uważała obrona - cytuje sędzię Beatę Niedzielę-Bujak TVN 24. - Przyczyna była finansowa, odmowa udzielenia pieniędzy przez pokrzywdzonego - dodała sędzia.

REKLAMA

Drugi z oskarżonych, Daniel R. został skazany na 4 lata pozbawienia wolności za zacieranie śladów przestępstwa. - Działał w impulsie, sprowokowany przez J, żeby zatrzeć ślady przestępstwa, które w jego mniemaniu popełnił J. - uzasadniła sędzia Beata Niedziela Bujak.

Wyrok nie jest prawomocny.

24-latek zginął, bo nie chciał kupić alkoholu

Ciało Dariusza Fojcika znaleziono w sobotę 18 listopada 2017 roku. Mężczyzna został przejechany przez pociąg na dworcu PKP w Mikołowie. Początkowo podejrzewano nieszczęśliwy wypadek lub samobójstwo. Szybko jednak okazało się, że za śmierć chłopaka odpowiedzialni są Bartosz J. i Daniel R.

Jak pisze "Dziennik Zachodni", spotkali oni Dariusza Fojcika w pobliżu dworca w nocy z 17 na 18 listopada i poprosili go o pieniądze lub kupno butelki wódki. 24-latek zgodził się kupić alkohol. Potem został ponownie poproszony o tego typu przysługę, jednak tym razem odmówił. Wtedy właśnie Bartosz J. zaatakował go od tyłu. Najpierw go dusił do nieprzytomności, a potem z pomocą Daniela R. ułożył jego ciało na torach, tak aby szyja znajdowała się na szynach. Prokuratura i sąd uznali, że mężczyźni chcieli w ten sposób upozorować samobójstwo.

Winę obu oskarżonych pomógł zasądzić Michał O., który spędzał wtedy wieczór z oskarżonymi i był głównym świadkiem prokuratury. Zgłosił się on na policję sześć dni po zdarzeniu. Okazało się, że widział całe zajście, nie zareagował jednak, bo jak mówił, Bartosz J. groził mu, że skończy tak samo jak Dariusz Fojcik.

Siostra 24-latka: Zabili tak naprawdę cztery osoby

Wyrok sądu nie satysfakcjonuje siostry ofiary, Klaudii Fojcik, która w procesie występowała w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Chciała ona dożywocia dla Bartosza J.

- Na pierwszej rozprawie oskarżeni wstali i powiedzieli, że nie wiedzą, co się stało, że są niewinni, ale nas przepraszają. To za co przepraszają? Tak im pewnie doradzono. Nie mieli litości dla Darka, sąd też nie powinien mieć dla nich litości. Zabili tak naprawdę cztery osoby, Darka, mnie i naszych rodziców - powiedziała w rozmowie z TVN 24.