Konin. Sprawcy zdewastowali kościół. Odłamana dłoń figury ks. Kolbego i czerwony napis na drzwiach

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w kościele w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie (woj. wielkopolskie). Zniszczone drzwi, gablotę i rzeźbę jako pierwsza zobaczyła zakonnica, która o szóstej rano otwierała kościół.

"Jakub oddaj". Czerwony napis na drzwiach zdewastowanego kościoła w Koninie

Wciąż nie wiadomo, kto jest sprawcą zniszczeń w konińskim kościele. Wandale wybili witraże z drzwi do kościoła, zniszczyli gablotę informacyjną, a rzeźbie św. Maksymiliana Kolbe odcięli rękę. Sprawcy rozbili także znicze i uszkodzili donice z kwiatami, które stały przed kościołem. Na drzwiach świątyni pozostawili także napis: "Jakub oddaj". Policja zabezpieczyła czerwoną substancję i przekazała ją do badań. Możliwe, że jest to krew. Ani proboszcz, ani policja nie wiedzą jakie jest znaczenie napisu - relacjonuje Polsat News.

Zniszczenia w kościele w Koninie. Parafianie modlili się za sprawców

Wieczorem 12 czerwca parafianie z Konina spotkali się przed kościołem, żeby odmówić różaniec za ludzi, którzy dokonali aktu wandalizmu.

- Ja to przyjmuję z dużym spokojem. Jest też ogromna solidarność parafian. Zło nie może być ostatnim akcentem - powiedział dziennikarzom Polsat News proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe.

Proboszcz kościoła św. Maksymiliana Kolbe oszacował zniszczenia na 1 tys. zł.

To nie pierwszy akt wandalizmu, który dotknął kościół parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie. Miesiąc temu za pomocą kamienia wybito okna w świątyni, a cztery miesiące temu ktoś próbował włamać się na plebanię.