Bałtyk. Zwłoki we wraku statku Wilhelm Gustloff. Wyznaczono termin wydobycia szczątków spod wody

O prawdopodobnym terminie wyłowienia szczątków nurka po raz pierwszy poinformował portal RMF FM. W rozmowie z dziennikarzami potwierdził to Patryk Wegner, szef Prokuratury Rejonowej w Lęborku. Powiedział, że policja i wojsko zadecydowały, że wydobycie ciała odnalezionego we wraku Wilhelm Gustloff nastąpi w ostatnim tygodniu czerwca, ale zależy to też od pogody i warunków na morzu.

Marynarka Wojenna wyłowi zwłoki z wraku Wilhelm Gustloff. Odbędzie się sekcja i badanie DNA

Jeżeli Marynarce Wojennej uda się wyłowić zwłoki nurka, śledczy powołają biegłego, a ciało zostanie poddane sekcji. Wykonane zostaną także porównawcze badania DNA. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że szczątki nurka to ciało 44-letniego Roberta Szlechta, który zaginął w lipcu 2012 roku. DNA nieżyjącego nurka zostanie porównane z materiałem biologicznym rodziny zaginionego. Jeżeli badanie potwierdzi, że odnalezione na wraku ciało to zwłoki 44-latka, wznowione zostanie śledztwo, które umorzono siedem lat temu.

Bałtyk. Na wraku Wilhelm Gustloff znaleziono ciało. Koledzy nurka mogą zostać oskarżeni

Przypomnijmy, że ciało nurka znajdujące się we wraku niemieckiego statku Wilhelm Gustloff odnaleziono w czwartek 6 czerwca. Trafili na nie nurkowie z grupy Baltictech, którzy wykonywali dokumentację stanu zatopionej maszyny. Stan zwłok wskazuje na to, że leżały one pod wodą przez kilka lat. Istnieje podejrzenie, że ciało to szczątki wspomnianego Roberta Szlechta. W lipcu 2012 roku mężczyzna miał nurkować ze znajomymi w okolicach wraku Wilhelm Gustloff. Kiedy zniknął pod wodą, towarzyszący mu nurkowie wezwali pomoc. Zostali przesłuchani przez policję, a ich komputery skonfiskowano, ale śledztwo zostało umorzone. Rodzina zaginionego twierdzi, że jego towarzysze składali sprzeczne zeznania. Jeżeli badania DNA potwierdzą tożsamość denata, koledzy zaginionego 44-latka mogą zostać oskarżeni o nieudzielenie mu pomocy lub nawet o nieumyślne spowodowanie śmierci.

Wilhelm Gustloff. Niemiecki statek pasażerski zatonął w 1945 roku

Wilhelm Gustloff to niemiecki statek pasażerki, który był częścią nazistowskiej organizacji Kraft durch Freude. Nosił imię zamordowanego w 1936 członka NSDAP, Wilhelma Gustloffa. Zatonął w styczniu 1945 roku. Uważa się, była to największa katastrofa morska w historii. Zginęło w niej 6600 osób. W 1994 roku Polska uznała wrak MS Wilhelm Gustloff za mogiłę wojenną, przez co zakazane jest nurkowanie na wrak i w promieniu 500 m od niego, ale mimo to zdarzają się przypadki łamania tego przepisu. Wrak statku Wilhelm Gustloff leży w Bałtyku, na północ od Łeby.

Położenie wraku statku MS Wilhelm Gustloff Google maps