Dni Morza 2019. Juan Sebastian de Elcano przybił do Szczecina. To jeden z najdłuższych żaglowców na świecie

Juan Sebastian de Elcano to żaglowiec Królewskiej Hiszpańskiej Marynarki Wojennej, zbudowany w 1927 roku według projektu wybitnego angielskiego inżyniera Charlesa Nicholsona. Jak podaje portal zaglowce.info do tej porty okręt przemierzył 2,4 milionów mil morskich. W ciągu swojej ponad 90-letniej historii odbył 10 rejsów dookoła świata. Jednostka ma też na swoim koncie jeden wstydliwy epizod: w 2014 roku pod pokładem znaleziono 127 kilogramów kokainy.

Hiszpański żaglowiec Juan Sebastian de Elcano na Dniach Morza 2019 w Szczecinie

Żaglowiec został powitany w Szczecinie przez władze miasta, jego mieszkańców oraz ambasadora Hiszpanii. - Staraliśmy się o to przed 13 lat. Po 13 latach w końcu mamy go przy swoich nabrzeżach. To dla mnie wyjątkowe wydarzenie, aż mnie zatkało na chwilę, kiedy wpływał. To jeden z najpiękniejszych i największych żaglowców szkolnych na całym świecie - opowiadał w rozmowie z Onetem Jerzy Raducha, wicedyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.

Jednostka ma 113 metrów długości. Sięgające 48,5 metrów maszty - cztery z 21 żaglami - zrobiły na widzach ogromne wrażeni. Sebastian de Elcano może zabrać w rejs 275 osób. Praktyki wojskowe na żaglowcu odbyli m.in. były i obecny król Hiszpanii - Juan Carlos i Filip VI.

Patronem okrętu jest baskijski podróżnik, który był jednym z uczestników wyprawy dookoła świata zorganizowanej przez Ferdynanda Magellana. Z podróży udało się wrócić tylko 18 osobom, dowodzonym przez Juana Sebastiana de Elcano. Tym samym uznaje się, że jest on pierwszym człowiekiem, który opłynął świat.

Dni Morza 2019 w Szczecinie - kiedy można zwiedzać pokład hiszpańskiego żaglowca?

Pokład Juan Sebastian de Elcano będzie otwarty dla zwiedzających do niedzieli. Jednostka cumuje na nabrzeżu Bułgarskim w Szczecinie. Mieszkańcy Szczecina i turyści będą mogli zwiedzić hiszpańską jednostkę w następujących dniach:

czwartek 10:00-13:00 oraz 15:00-19:30

piątek 10:00-13:00

sobota 10:00-13:00 oraz 15:00-19:00

niedziela 15:00-19:30.

Dni Morza 2019 odbędą się w dniach 14-16 czerwca w Szczecinie. Będzie można oglądać przede wszystkim żaglowce, które specjalnie na tę okazję przybiją do szczecińskiego portu. Dodatkowymi atrakcjami będą koncerty, strefa sportowa czy strefa dziecięca, a same Dni Morza tradycyjnie zakończą się pokazem sztucznych ogni. Szczegółowy program dostępny jest na stronie wszczecinie.pl.