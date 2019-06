Pogoda na weekend 15-16 czerwca. Upalny weekend dla mieszkańców południowej i wschodniej Polski

Pogoda w ten weekend znowu będzie upalna. Dodatkowo w niedzielę w całej Polsce zapowiadany jest duży burzowy front z intensywnymi opadami deszczu oraz lokalnymi opadami gradu.

Pogoda na sobotę 15 czerwca. W weekend synoptycy zapowiadają kolejne upały, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski

Pierwszego dnia weekendu tylko mieszkańcy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego odpoczną od upałów. W tych miejscach temperatura wahać się będzie od 25 do 27 stopni. Najwyższa temperatura zapowiadana jest na południu kraju: w Katowicach i Opolu będzie aż 33 stopnie, a we Wrocławiu i Zielonej Górze: 32 stopnie. W województwach mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim, lubelskim, wielkopolski, lubuskim i małopolskim termometry pokażą 31 stopni. W pozostałych regionach od 28 do 30 stopni.

W sobotę synoptycy zapowiadają niewielkie zachmurzenie w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. W pozostałych regionach niebo będzie prawie bezchmurne. Po południu, lokalnie w województwach łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim należy spodziewać się burz z intensywnymi opadami deszczu. Wiatr na ogół słaby, tylko na zachodzie Polski podczas burz możliwe silniejsze porywy wiatru do około 60 km/h.

Pogoda na niedzielę 16 czerwca. Dziś bardziej gwałtowna pogoda - burze zapowiadane są w całym kraju

W niedziele upały prognozowane są na wschodzie Polski, z kolei na zachodzie termometry pokażą trochę niższą temperaturę. Najniższe wartości zapowiadane są w województwie wielkopolskim i lubuskim, gdzie będzie 24 stopnie. W Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu i Łodzi synoptycy przewidują 25 stopni. Najcieplejszy dzień będzie z kolei w Warszawie i Kielcach, gdzie ma być 33 stopni. W województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim i podlaskim od 30 do 31 stopni.

Dziś meteorolodzy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane, większe rozpogodzenia tylko w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim. W całym kraju zapowiadany jest dziś deszcz. Dodatkowo w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim i łódzkim zapowiadane są burze, a na Mazowszu i Kujawach burze z gradem. W ciągu dnia wiatr umiarkowany, jednak w czasie burz możliwe silniejsze porywy wiatru.

