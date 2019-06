Wypadek na autostradzie A1. Na jezdni sery i rozlane mleko. Droga została zablokowana

siwywaldi 25 minut temu Oceniono 1 raz 1

Jak pokazuje moje wieloletnie doświadczenie życiowe, to zawodowi kierowcy, NIGDY nie byli Mistrzami Intelektu. Za PRL-u, wystarczała zawodówka, albo nawet i wykształcenie podstawowe plus "prawko" kat. B opłacone przez wojsko na kursie LOK, zamieniane w nagrodę na koniec służby w kat. B+C. Teraz jest chyba JESZCZE GORZEJ, bo do zdobycia prawa jazdy kat. "C", wystarczy mieć pieniądze w wysokości mniejszej niż średnia pensja.