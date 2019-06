Pogoda na dziś - piątek 14 czerwca. IMGW ostrzega przed upałami w ośmiu województwach

Meteorolodzy zapowiadają na dziś niewielki spadek temperatur, jednak w porównaniu do ostatnich dni, będzie to całkiem korzystna zmiana. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 22 stopni na północy do 31 stopni na południu kraju.

Temperatura. Pomorze odpocznie dziś od upałów: w Gdańsku około 22 stopni

Tym razem w Polsce dominować będzie temperatura, która uplasuje się poniżej 30 stopni. Najcieplejszy dzień zapowiadany jest dla województwa podkarpackiego i małopolskiego, gdzie będzie 31 stopni. Jeden stopień mniej pokażą termometry w Szczecinie, Katowicach, Białymstoku i Kielcach. Najniższą temperaturę synoptycy zapowiadają dla Gdańska, gdzie będzie około 22 stopni. W pozostałych regionach od 26 do 29 stopni.

Pogoda na dziś - 14 czerwca. gazeta.pl

Opady. W drugiej części dnia synoptycy zapowiadają burze z gradem dla wschodniej Polski

W dzień zachmurzenie małe na zachodzie Polski i umiarkowane oraz duże w centrum i na wschodzie kraju. Pierwsze burze zapowiadane są nad ranem w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim. Po południu burze z lokalnymi opadami gradu pojawią się na wschodnich i południowo-wschodnich krańcach Polski, a zwłaszcza w województwie lubelskim i podkarpackim. W czasie burz meteorolodzy zapowiadają opady do 20 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko podczas nawałnic porywy wiatru do 80 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Dziś upały zapowiadane są w ośmiu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed opadami. W województwie zachodniopomorskim obowiązuje alert pierwszego stopnia, co oznacza temperaturę maksymalną w tym regionie od 30 do 31 stopni. W nocy także będzie ciepło, a termometry pokażą około 18 stopni. Dodatkowo IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. W tych regionach termometry pokażą lokalnie do 32-33 stopni, w nocy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni.

