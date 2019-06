Pogoda. Gdzie jest burza? Deszcz i grad przesuwają się z zachodu na wschód. IMGW ostrzega

Jak informuje portal pogodynka.pl meteorolodzy z IMGW prognozowali, że do godziny 8:00 burze z gradem mogą wystąpić w województwie zachodniopomorskim, z kolei do 9:30 - w części województwa pomorskiego (powiaty: lęborski, wejherowski, pucki, kartuski, gdański, Gdańsk, Gdynia, Sopot, kościerski, starogardzki oraz chojnicki). Prognozuje się opady deszczu od 15 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz wiatr osiągający prędkość do 76 km/h. Grad będzie występować tylko miejscowo.

Pogoda. Burze i gradobicia w Polsce. Z nieba mogą spaść kule lodu wielkości pięści

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że od 8:00 do 20:00 burze wystąpią także w centralnej i wschodniej części kraju. Najgwałtowniejsze wyładowania atmosferyczne prognozowane są dla miast położonych w pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę. W tych regionach mogą występować opady deszczu, nawet do 60 mm, a także grad, którego średnica może przekroczyć 8 cm.