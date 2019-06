"Karambol pod Warszawą. Zderzyło się sześć samochodów, w tym dwie ciężarówki"

- Możemy mówić o dużym szczęściu. To, że nikt nie zginął, biorąc pod uwagę zderzenie z ciężarówkami, to naprawdę szczęście w nieszczęściu - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik prasowy KPP w Piasecznie. W środę na drodze krajowej nr 79 zderzyło się sześć samochodów, w tym dwie ciężarówki. Co najmniej dwie osoby są ranne. Trwa akcja ratunkowa.

Fot. Wojciech Królak / AG