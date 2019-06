Pogoda. Można zrezygnować z wakacji na południu. W Polsce upały większe niż w Grecji i Włoszech

Temperatura maksymalna w Polsce przekracza dziś 30 stopni Celsjusza. Jak się okazuje, chłodniej jest w tych krajach, do których chętnie jeździmy na wakacje, szukając słonecznej pogody - w Grecji, we Włoszech, a także w Hiszpanii i Turcji. Kiedy w stolicy Polski termometry wskazują już 32 stopnie, w Rzymie odnotowuje się 29 stopni, w Atenach 27, w Istambule 24, a w Madrycie tylko 22 stopnie.

REKLAMA

Pogoda. Upały w Polsce. Co robić, żeby przetrwać upał? RCB przypomina najważniejsze zasady

Od kilku dni Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed upałami, które mogą być niebezpieczne zarówno dla naszego życia, jak i zdrowia, przypominając, że najcieplej jest od godziny 15:00 do 18:00, a nie, jak się powszechnie uważa, o 12:00.

Upały mogą powodować odwodnienie, przegrzanie organizmu, a także udar słoneczny lub cieplny, które stanowią realne zagrożenie dla życia człowieka, ale i zwierząt. W czasie upałów powinniśmy unikać przebywania na słońcu, unikać forsownego wysiłku fizycznego, nosić lekką i przewiewną odzież z tkanin naturalnych, w jasnych kolorach i regularnie pić wodę lub napoje z elektrolitami, unikając kawy i napojów słodzonych, które odwadniają.

W czasie upałów należy pamiętać także o dzieciach i osobach starszych, które są szczególnie narażone na niekorzystne oddziaływanie słońca. W najgorętsze dni najmłodsi i najstarsi powinni unikać wychodzenia z domu, a jeśli to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy. Powinny także unikać skrajnych temperatur, np. chłodu klimatyzacji, bo może to spowodować szok termiczny.