Maciej Wroński o tragicznym wypadku na A6: Kierowcy chcą nadrobić na autostradach stracony czas

za_miske_ryzu 2 godziny temu Oceniono 10 razy 6

Nie do końca rozumiem, o jakim straconym czasie mówi pan Wroński. Czas przejazdu po polskich drogach można przed wyjazdem spokojnie sprawdzić na Google Maps przed wyjazdem, w 90% pokrywa się on z rzeczywistym czasem przejazdu. No, chyba że pan Woźniak mówi o czasie straconym na zabawach z ruchadłami leśnymi, to co innego.