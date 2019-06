Pogoda na dziś - czwartek 13 czerwca. Ulewy i wiatr do 100 km/h podczas burz na wschodzie i w centrum kraju

Mieszkańcy kilku województw na północy i zachodzie Polski odpoczną dziś od wysokich temperatur, chociaż w większości kraju nadal obowiązywać będą ostrzeżenia przed upałami. Dziś różnica między najchłodniejszym i najcieplejszym miejscem będzie wynosiła 10 stopni.

Temperatura. Na wschodzie kraju wciąż upalnie: od 29 do nawet 33 stopni

Najcieplejszy dzień zapowiadany jest dla Mazowsza, gdzie termometry w ciągu dnia pokażą aż 33 stopnie. Równie ciepło, bo od 31 do 32 stopni, będzie w Suwałkach, Białymstoku, Kielcach i Krakowie. Od upałów odpoczną z kolei mieszkańcy północnej Polski: np. w Koszalinie synoptycy prognozują maksymalnie 20 stopni, a w Gdańsku 22 stopni. W województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim i lubuskim temperatura wahać się będzie od 24 do 26 stopni. W pozostałych regionach meteorolodzy zapowiadają temperatury od 29 do 30 stopni.

Pogoda na dziś - 13 czerwca. gazeta.pl

Opady. Dziś synoptycy zapowiadają burze w całym kraju. Najwięcej opadów w centralnej i wschodniej Polsce

Dziś zachmurzenie duże i umiarkowane prognozowane jest na zachodzie i północy kraju. Niemal bezchmurne niebo zapowiadane jest dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Pierwsze burze pojawią się w nocy ze środy na czwartek w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Po południu front ten zacznie przesuwać się nad centralną i wschodnią Polskę. W czasie burz zapowiadane są bardzo intensywne opady deszczu, które miejscami mogą dochodzić do 40 mm. Podczas nawałnic wiatr osiągnie prędkość od 90 do nawet 100 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW wydało ostrzeżenia dla 12 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego oraz drugiego stopnia dla województw łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego przed burzami. Podczas burz prognozowane są opady deszczu od 20 do nawet 40 mm oraz lokalnie także opady gradu. W trakcie nawałnic wiatr może wiać z prędkością od 90 do 100 km/h. Dodatkowo dla Małopolski, Mazowsza, Warmii i Mazur, Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego wydane są alerty drugiego stopnia dotyczące upałów. Obowiązywać one będą do godziny 20. W tym czasie temperatura utrzyma się na poziomie 28-31 stopni.

