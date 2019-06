RCB alarmuje: Uważaj nad wodą! Nie ma nawet połowy czerwca, a w Polsce utonęło już 36 osób

Do tej pory najwięcej, bo aż osiem osób utonęło we wtorek 11 czerwca. Z powodu trwających w Polsce upałów bilans utonięć może być znacznie wyższy, niż miało to miejsce w ubiegłym roku.

36 utonięć w pierwszych kilkunastu dniach czerwca - RCB przypomina zasady bezpiecznego spędzania czasu nad wodą

Od 1 kwietnia do 11 czerwca w Polsce utopiło się już 90 osób, z czego 36 utonęło tylko podczas pierwszych kilkunastu dni czerwca. Z powodu tak wysokich statystyk Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą, czyli m.in. o to, by nie wchodzić do wody po alkoholu, pływać tylko w wyznaczonych miejscach i nie skakać do wody w nieznanym miejscu.

Na dodatek nie rozpoczęły się jeszcze wakacje - wtedy też liczba wypadków nad wodą może być o wiele wyższa, niż ma to miejsce obecnie. W zeszłym roku tylko od 23 czerwca do 2 września utopiło się 214 osób. Do największej liczny wypadków w 2018 roku dochodziło w województwach pomorskim, zachodniopomorskim oraz mazowieckim.

Najtragiczniejsze są zawsze te najbardziej upalne dni. W zeszłym roku tylko w pierwszych trzech dniach sierpnia zginęło aż 30 osób. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w Polsce w wodzie ginie dwukrotnie więcej osób, niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.