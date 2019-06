Pogoda. Kiedy ochłodzenie? Przed nami jeszcze kilka upalnych dni

Meteorolodzy z IMGW prognozują, że upały będą dawać nam się we znaki co najmniej do końca tygodnia. Dziś jest wyjątkowo gorąco, a mapa ostrzeżeń meteorologicznych świeci się na czerwono. Ostrzeżenia II stopnia przed upałami obowiązują już niemal w całym kraju, z wyjątkiem wysuniętych na południe powiatów województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. W województwie lubuskim i zachodniopomorskim upałom towarzyszyć będą gwałtowne burze i gradobicia.

Pogoda. Do końca tygodnia będziemy zmagać się z upałami

Synoptycy prognozują, że niewielkie ochłodzenie odczujemy jutro, ale wyłącznie na zachodzie kraju. W Szczecinie odnotujemy 23 stopnie, w Poznaniu i we Wrocławiu 25, ale w Opolu już 29 stopni. We wschodniej kraju żar wciąż będzie lał się z nieba - 13 czerwca najcieplej będzie w Krakowie, Białymstoku i Suwałkach, gdzie termometry wskażą aż 32 stopnie.

Piątek i sobota będą upalne dla całego kraju. 14 czerwca temperatura maksymalna będzie wahać się od 24 stopni w Zakopanem do 31 w Katowicach, Opolu i Zielonej Górze, z kolei 15 czerwca - od 27 stopni w Gdańsku do 34 w Szczecinie. Niewielkie ochłodzenie na zachodzie kraju odczujemy w niedzielę - tego dnia temperatura przy granicy z Niemcami będzie wahać się od 23 do 25 stopni, jednak po drugiej stronie Polski na termometrach zobaczymy 30-31 stopni.

Prognoza pogody. Niewielkie ochłodzenie dopiero w najbliższy poniedziałek

Synoptycy prognozują, że pierwszym chłodniejszym dniem, w czasie którego temperatury w całym kraju spadną poniżej 30 stopni, będzie przyszły poniedziałek. Tego dnia najcieplej będzie w Katowicach, gdzie odnotujemy 26 stopni, a najchłodniej w Gdańsku, gdzie termometry wskażą maksymalnie 20 stopni. Długoterminowa prognoza pogody pokazuje, że poniedziałek 17 czerwca będzie dniem deszczowym. Przelotne opady zaobserwujemy niemal wszędzie, z wyjątkiem okolic Białegostoku, Wrocławia, Opola i Zielonej Góry.