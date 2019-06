Akcja poszukiwawcza w Dąbrowie Górniczej. Na Pogorii III zaginął 18-latek, który wskoczył do wody

Poszukiwania 18-latka, który zaginął nad zbiornikiem Pogoria III w Dąbrowie Górniczej mają ruszyć w środę 12 czerwca ok. godziny 9:00. Na miejsce już został wysłany patrol policyjny - pisze "Dziennik Zachodni".

Dąbrowa Górnicza. Nurkowie i policjanci będą szukać 18-latka. Mógł utonąć w zbiorniku Pogoria III

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 18-latka we wtorek 11 czerwca około godziny 18:15. Chłopak miał pływać z koleżanką na rowerku wodnym. W pewnym momencie wskoczył z niego do wody i już nie wypłynął. Wtorkowa akcja poszukiwawcza trwała aż do zapadnięcia zmroku. Młodego mężczyzny nie udało się znaleźć, dlatego dziś wznowiono poszukiwania. Wczoraj na miejscu zdarzenie pracowały Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego i Państwowa Straż Pożarna z Dąbrowy Górniczej oraz Bytomia.

- 18-letni chłopak przebywał nad wodą z kolegami i koleżankami. W pewnym momencie wskoczył do wody i nie wypłynął. Akcję poszukiwawczą prowadzi specjalna grupa płetwonurków z Bytomia - w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" powiedział Radosław Rzepecki z dąbrowskiej Straży Pożarnej.4

Policyjne statystyki: w czerwcu utonęło już 36 osób. RCB apeluje o rozsądek

Bilans utonięć w czerwcu 2019 roku jest tragiczny. Policyjne statystyki pokazują, że w ciągu pierwszych 11 dni tego miesiąca utonęło 36 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega wszystkich, którzy szukają ochłody w wodzie: to nieprzewidywalny żywioł, który może odebrać życie.