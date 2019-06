"Polska betonoza". W upały smażymy się na pustych placach, gdzie kiedyś była zieleń i drzewa

Wystarczy się rozejrzeć, by sprawdzić, czy nasza okolica jest dobrze przygotowana do upałów. Od kilku dni jest ponad 30 stopni i szukamy cienia i schronienia. Czy mamy gdzie go znaleźć? Nie dziwi (niestety), że w wielu polskich miastach brakuje drzew. Jednak szokujące może być to, że pod tym względem jest gorzej niż kiedyś.

Jan Mencwel, szef ruchu miejskiego Miasto Jest Nasze pokazał na Twitterze przykład "rewitalizacji", która zmieniła zielony plac w betonową pustynię. Chodzi o rynek we Włocławku. To porównanie remontu za kilka milionów złotych już wcześniej było wymienianie jako przykład tego, jak nie przeprowadzać rewitalizacji placów. Kilka lat później zapowiadano, że zieleń jednak wróci na rynek.

Kolejny przykład to Skierniewice. W ostatnich dniach o mieście było głośno z powodu kryzysu związanego z brakiem wody (wg oceny Ministerstwa Środowiska w związku z kryzysem klimatycznym województwo łódzkie będzie pustynne). Na skierniewickim rynku przed "rewitalizacją" był skwer z dużymi i mniejszymi drzewami i trawnikiem. Teraz - wielki, betonowy plac, źle zbudowana fontanna i kilka mizernie wyglądających drzew w donicach. Taki nowy rynek nie podoba się samym mieszkańcom - w sondzie lokalnego "Tygodnika ITS" prawie połowa oceniła, że stary rynek był ładniejszy, a co czwarta osoba była za zdjęciem kostki brukowej i posadzeniem drzew. Przykładów nie brakuje także w największych miastach, w tym w Warszawie.

"Betonoza" w miastach Polski

To absolutnie nie są odosobnione przypadki. "Betonoza" widoczna jest wielu miastach. Wiele przykładów zamieszczono w komentarzach do wpisu Mencwela. Komentowano jest w ostry sposób. "Projektant powinien w nagrodę zostać przywiązany do jednej z tych ławeczek na najbliższe 3 dni, może następnym razem się trochę zastanowi" - napisał Marek Kaletka o wyremontowanym Nowym Targu we Wrocławiu.

Wyremontowane i pozbawione drzew place nieraz są mniej estetyczne niż dawniej, jednak to nie tylko kwestia tego, jak wyglądają. Drzewa i zieleń pełnią wiele ważnych funkcji w miastach. Tworzą przyjazną przestrzeń, pomagają radzić sobie ze skutkami ekstremalnej pogody (zarówno upałów, jak i ulew), mają pozytywny wpływ na jakość powietrza.

