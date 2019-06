Grad nad Gorzowem Wielkopolskim. Kule lodu wielkości pięści wybijały szyby samochodów

W Gorzowie Wielkopolskim pogoda daje się mieszkańcom we znaki. W ubiegły czwartek przez województwo lubuskie przeszła ulewa, na skutek której zalane zostały szkoły, budynki mieszkalne i samochody, wczoraj z kolei niebezpieczeństwo dla osób przebywających w tym regionie stanowiły burze i gradobicia. Nawałnica trwała kilkadziesiąt minut, ale spowodowała sporo szkód i wiele utrudnień w ruchu drogowym.

Pogoda. Grad w województwie lubuskim. Kule lodu miały nawet 10 cm średnicy

Do godziny 22:30 we wtorek 11 czerwca w województwie lubuskim straż pożarna interweniowała kilkadziesiąt razy - informuje Radio ZET. Kule gradowe, które stanowiły największe zagrożenie dla życia i zdrowia, miały wielkość pięści, niektóre miały nawet średnicę wielkości ok. 10 cm. Gradobicie i deszcz ograniczały widoczność i zmuszały kierowców do bardzo powolnej jazdy. W Gorzowie Wielkopolskim wielokrotnie uruchamiano syreny alarmowe - relacjonuje "Gazeta Lubuska".

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele relacji i zdjęć przedstawiających wielkość lodowych kul, które spadały wczoraj w Gorzowie Wielkopolskim i pobliskich miejscowościach . "Taki grad może zabić!" - napisali Lubuscy Łowcy Burz pod jednym z udostępnionych zdjęć.