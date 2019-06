"Warsztaty plastyczne to w rzeczywistości edukacja seksualna". Fundacja chce zmian w prawie

Socjolog i prezes Fundacji "Mamy i Taty" Marek Grabowski powiedział w trakcie prezentacji projektu zmian, że obecnie ani nauczyciele, ani rodzice nie mają wpływu na to, co dzieje się na zajęciach dodatkowych. Jak mówił, do fundacji zgłaszają się rodzice, którzy są zaniepokojeni przebiegiem niektórych zajęć pozalekcyjnych. Dorośli najwięcej zastrzeżeń mają do zajęć, na których przekazywane są treści związane z edukacją seksualną.

REKLAMA

- Tutaj jest najwięcej nadużyć. Na przykład zajęcia nazywają się warsztatami plastycznymi, a w rzeczywistości są formą edukacji seksualnej, bardzo radykalnej - podkreślił Marek Grabowski.

Fundacja w porozumieniu z prawnikami przygotowała nowelizację artykułu 86. ustawy oświatowej. Zmiany zakładają, że każde stowarzyszenie czy organizacja, które będą chciały prowadzić na terenie szkoły zajęcia dodatkowe, będą musiały uzyskać zgodę dyrekcji i rady rodziców. Zgoda będzie wydawana na podstawie prospektu zawierającego opis treści, które będą przedstawiane dzieciom i młodzieży w czasie zajęć.

Autorzy projektu nowelizacji prawa oświatowego chcą, żeby zmiany zaczęły obowiązywać od września. Są już po wstępnych konsultacjach z ministerstwem edukacji i parlamentarzystami.