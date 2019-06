Poznań. Nowe fakty ws. tragicznej śmierci 8-latka. Tramwaj miał sygnał "droga wolna"

Do tragicznego wypadku na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dmowskiego w Poznaniu doszło w ubiegłym tygodniu. W środę wieczorem 8-letni chłopiec wpadł pod tramwaj. Mimo trwającej 40 minut reanimacji nie dało się go uratować. Teraz okazuje się, że 27-letnia motornicza miała prawo przejechać przez przejście.

Śmiertelne potrącenie 8-latka w Poznaniu. Tramwaj miał "zielone"

- Na tym skrzyżowaniu nie ma typowej sygnalizacji świetlnej, a jest sygnalizator dla tramwajów. Udało nam się ustalić, że tramwaj miał sygnał "droga wolna". Potwierdziliśmy też, że chłopiec przebiegał przez przejście dla pieszych - mówi TVN24 Michał Smętkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Śledczy ustalają też, czy sygnalizacja działała prawidłowo, obecnie nie ma pewności, czy 8-latek miał czerwone światło.

Dotychczas obowiązywał tam "priorytet dla komunikacji zbiorowej". Oznacza to, że sygnalizacja "pozwala" na przejazd tramwajowi, gdy ten podjedzie do przejścia. W przypadku przejścia, na którym doszło do tragedii, wyglądało to tak, że pieszy, mając zielone światło, przechodził przez jezdnię, a następnie czekał na wąziutkiej wysepce przed torowiskiem.

Wiceprzewodniczący rady osiedla św. Łazarz, Jakub Skurzyński, zna to miejsce doskonale. Jak wyjaśnia w rozmowie z Gazeta.pl, w tym feralnym miejscu nie dało się "na raz" pokonać całej drogi, trzeba było przechodzić ją w 3 odcinkach, bo działały 3 sygnalizatory.

Nawet jeżeli pierwsze i trzecie światła były zielone, to środkowe mogło zmienić się na czerwone, jeżeli akurat jechał tramwaj. Priorytety dla komunikacji zbiorowej są ważne, ale nie kosztem pieszych i ich bezpieczeństwa - zastrzegał w rozmowie z Gazeta.pl Skurzyński.

Po tragicznym zdarzeniu Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zmienił zasady panujące na przejściu. Po zmianie wprowadzonej przez ZDM pieszy przejdzie za jednym razem na zielonym świetle zarówno jezdnię, jak i torowisko, a więc nie utknie na wysepce między torami.

Mieszkańcy chcieli zmian dwa lata temu

Sęk w tym, że o zmiany w tym miejscu mieszkańcy i poznańscy działacze apelowali już od dawna - podaje portal e-poznan.pl. - Jakieś dwa lata temu na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dmowskiego doszło do poważnego wypadku z udziałem samochodu i tramwaju. Ucierpiały w nim kobieta prowadząca auto oraz jej dziecko. Ta dziewczynka jest z klasy mojego syna. Postanowiłam wtedy, że trzeba coś zrobić z bezpieczeństwem w tym miejscu - opowiada portalowi Sylwia Czapla, matka ucznia Szkoły Podstawowej nr 77.

Rozmówczyni portalu wysłała w tej sprawie nawet pismo do ZDM. Jak mówi, chodziło m.in. o "wydłużenie cyklu świateł, montaż fotoradaru", ale przede wszystkim rodzicom zależało na montażu barierek przy torowisku. - Tramwaje w tym miejscu poruszają się ze stosunkowo dużą prędkością. A dzieci chodzące do szkoły znajdującej się obok często nie dają rady przejść przez całą ulicę i torowisko na jednym zielonym świetle. Czekają więc na kolejne zielone stojąc bardzo blisko przejeżdżających tramwajów. Podmuch takiego tramwaju jest niekomfortowy dla osoby dorosłej, a co dopiero dla dziecka - opowiedziała.

Wysepka ma 1,5 metra szerokości

Urzędnicy z ZDM tłumaczą jednak, że wysepka jest zbyt wąska, by można było zamontować tam barierki spowalniające pieszych. Jak wynika z aktywistów miejskich, prowadzących fanpage Pieszy Miejski Poznań wysepka ma niespełna 1,5 metra szerokości. Ludzie mówią, że strach tamtędy przechodzić.

W tym miejscu niebezpieczne są przede wszystkim zbyt wąskie azyle dla pieszych pomiędzy poszczególnymi częściami jezdni, zły stan techniczny przejścia i zbyt krótkie zielone światło dla pieszych - mówi nam wiceprzewodniczący Rady Osiedla św. Łazarz

Na najbliższej sesji rady dzielnicy radni mają przyjąć uchwałę w sprawie stałej poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.