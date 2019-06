W Bydgoszczy upał wygiął tory. IMGW ostrzega: Na zachodzie mogą wystąpić trąby powietrzne

Upały od wielu dni dają się nam we znaki i synoptycy nie mają dla nas dobrych wiadomości - w najbliższych dniach ochłodzenia nie ma się co spodziewać. Pogoda może być łaskawsza pod koniec tygodnia, ale słupki rtęci znacznie nie spadną.

REKLAMA

Fala upałów w Polsce. W Bydgoszczy tory tramwajowe wygięły się w łuk

W Bydgoszczy doszło do tego, że z powodu wysokiej temperatury szyny tramwajowe wygięły się w łuk. Zdjęcia wygiętych torów trafiły na grupę Bydgoszczanie na Facebooku. - W tej chwili w mieście mamy przy nawierzchni w tym miejscu temperaturę 51 stopni C. Awaria torowiska to skutek tych temperatur. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Tramwaj przejechał, a tory wystrzeliły w górę - powiedział "Expressowi Bydgoskiemu" Krzysztof Kosiedowski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) w Bydgoszczy.

Wygięcie torów doprowadziło do utworzenia się długich korków w centrum miasta. Co prawda ZDMiKP w Bydgoszczy poinformował, że awaria została usunięta, ale kierowcy nadal mogą napotkać utrudnienia.

Do podobnej sytuacji kilka dni temu doszło w Łodzi, o czym informowała "Wyborcza". W kilku częściach miasta z powodu wysokiej temperatury kratownica torowa "w jednym miejscu się zapadła, a w innym podniosła".