Lato 2019. W wakacje niektóre plaże nad Bałtykiem będą zamknięte

patatajson 9 minut temu 0

Optymalny moment. "Tylko kilkaset metrów" - polecam urzędnikom wykonać te "kilkaset metrów" z wózkiem i dzieciakami po znakomicie jak wiadomo utrzymanych promenadach nad zatoką. Brak kibli, brak infrastruktury typu woda bieżąca czy przebieralnie, brak jakichkolwiek inwestycji w gminie Stegna poza samą Stegną, za to podatki i opłaty rosną aż miło! Okolice Stegny to teren, który wojsko bierze pod uwagę jako potencjalny poligon działań w terenie ekstremalnym. Przejście po tzw. chodnikach w Jantarze czy Sztutowie to sport ekstremalny. Przejście przez ulicę w okresie upałów kończy się pozostawieniem obuwia w roztopionym asfaltowym bagnie. Tłumy weekendowych urlopowiczów zostawiają samochody na każdym kawałku terenu, nie ważne, czy to chodnik, środek ulicy, łąka czy las. Watahy pijaczków w wieku od kołyski po emerytów na każdym kroku drą japę, policja pojawia się tylko, jak musi. W sklepach ceny z kosmosu. Brawo GMINA STEGNA!