Upały. Dziadek zostawił 4-latkę w samochodzie. Powiedział policji, że chce dokończyć zakupy

Skąd w ludziach tyle bezmózgowia?

Pod Poznaniem debil wjeżdża karetką pod zamykające się szlabany a potem zamiast zjeżdżać taranując zaporę lub zwyczajnie uciekać z auta manewruje nim próbując ustawić się równolegle do torów zabijając w konsekwencji dwie osoby. Przypadek jest opisany i skomentowany we wszystkich mediach - po czym kilka tygodni później traktorzysta w świętokrzyskiem robi dokładnie to samo, ale jakoś uchodząc z życiem. O zostawianiu dzieci i zwierząt w autach pisano i mówiono przez cały poprzedni sezon upałów i co???? Suweren powstały z kolan nie dość, że jest na tyle tępy, że nie kojarzy faktów to jeszcze "musi dokończyć zakupy"...