Szop Edward nie żyje. Turyści włożyli go do plastikowej beczki i szczelnie nakryli wiekiem. Udusił się

Nie żyje oswojony szop Edward należący do jednej z mieszkanek Olsztyna. Udusili go turyści, którzy złapali zwierzę, włożyli je do plastikowej beczki i przykryli wiekiem. Później tłumaczyli, że bali się wścieklizny. "Przez czyjąś decyzję straciłam przyjaciela i towarzysza. Do zobaczenia, Edward, moje kochane słonko"- napisała właścicielka zwierzęcia.

fot. Szop Edward - Instagram