Ekspert: 140 km/h i jedna długość samochodu to kompletna bezmyślność. Będzie jak ostatnio na A6

Aleksander Palikot: Czy polskie autostrady faktycznie są niebezpieczne?

Łukasz Zboralski: W 2018 r. na polskich autostradach miały miejsce 434 wypadki drogowe, w wyniku których zmarły 52 osoby, a 636 zostały ranne. Chociaż stanowi to jedynie 1,4 proc. wszystkich wypadków w kraju, polskie autostrady zdecydowanie uznać można za niebezpieczne. Według raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa w Transporcie polskie autostrady są najniebezpieczniejsze w Europie, mimo tego że są najnowsze.

Z czego to wynika?

Część autostrad - np. autostrada A4 w południowej Polsce - nie ma pasa awaryjnego, co znacząco zmniejsza bezpieczeństwo podróży. Jednak stan dróg ogółem jest dobry, problem leży po stronie kierowców.

Jakie są ich najczęstsze grzechy?

Przede wszystkim ludzie jeżdżą zdecydowanie za szybko, co najmniej co trzeci samochód na polskich autostradach zdecydowanie przekracza limit dozwolonej prędkości. Według policyjnych statystyk aż 43 proc. wypadków na autostradach wynika z niedostosowania prędkości. Zbyt szybka jazda oznacza, że czas reakcji kierowcy skraca się radykalnie.

Kolejnym problemem jest brak zachowywania odpowiedniego dystansu pomiędzy samochodami. Kierowcy zbliżają się do siebie zbyt blisko, zachowują niekiedy jedną długość samochodu, jadąc 140 km/h. To jest kompletna bezmyślność i brak wyobraźni. Jeśli samochód z przodu zacznie gwałtownie hamować, może dojść do wypadku takiego jak ostatni karambol na A6. 34 proc. wypadków na autostradach zaczyna się od braku odpowiedniego odstępu.

Trzecią z najczęstszych przyczyn wypadków jest po prostu zmęczenie lub zaśnięcie. Dotyczy to 13 proc. wypadków. Dość często - dotyczy to 8 proc. kolizji na autostradach - wpadek zaczyna się od nieprawidłowej zmiany pasa ruchu.

Warto dodać, że dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że ludzie często nie wiedzą, co zrobić, kiedy dochodzi do kolizji. Należy pamiętać, że na jezdnię wyjść można dopiero wówczas, gdy będziemy pewni, że jest to bezpieczne.

Czy da zrobić się coś, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach?

Przede wszystkim trzeba egzekwować obowiązujące przepisy. Pomocne byłoby stworzenie sprofilowanej policji autostradowej. Bezpieczeństwa na autostradach z reguły strzegą policjanci z pobliskich komend. Potrzebujemy wyspecjalizowanej służby.

Na pewno korzystne byłoby wprowadzenie prawnego wyznacznika bezpiecznej odległości. Takie przepisy funkcjonują np. w Niemczech, dzięki czemu kierowcy wiedzą, jaki odstęp między samochodami jest bezpieczny, a ci którzy się go nie trzymają, narażeni są na kary.

Kierowcy często narzekają na wyprzedzające się ciężarówki. Czy faktycznie stanowią one problem?

Wypadki z udziałem ciężarówek zdarzają się relatywnie rzadziej niż w przypadku samochodów osobowych. Jednocześnie w ostatnich latach mamy przyrost takich wypadków, z roku na rok jest ich o 30 proc. więcej. Nie sposób stwierdzić, z czego to wynika. By może z powodu deficytu pracowników, zatrudniani są kierowcy ciężarówek z coraz gorszymi kwalifikacjami.

W niektórych krajach funkcjonuje zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. Również u nas funkcjonuje on na niektórych odcinkach. Jednak wprowadzenie całkowitego zakazu wydaje się niemożliwe, ponieważ mamy autostrady głównie z dwoma pasami. Warto wyegzekwować ograniczenie prędkości do 80 km/h, które kierowcy ciężarówek przekraczają zbyt często.

