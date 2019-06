Karambol na A6. Sąd zdecydował o aresztowaniu kierowcy ciężarówki. "Może próbować uciec"

majkwiecie godzinę temu Oceniono 13 razy 9

Prosze mi wytlumaczyc jaki sens ma wiezienie goscia przez 12 lat za głupotę? Przeciez on specjalnie tego nie zrobil. Z czego ma go to zresocjalizowac? A wiadomo, ze w pierdlu to patologia juz sie nim zajmie = cel spoleczny nie zostanie osiagniety. Taki kolo powinien odpracowywac odkszodowanie do rodzin ofiar przez te 12 lat w dobrze platnej robocie, a nie na spacerniaku w w pierdlu. Jaki to ma sens?