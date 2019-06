Pogoda. Upały nie odpuszczają. Już jest gorąco, ale w sobotę uderzenie ciepła nawet do 34 stopni

kotecka1 godzinę temu Oceniono 6 razy 6

Że co??, że Polska wysycha, ale jakiś bezmózg zrobił nagłe odkrycie. Polska zaczęła wysychać już od czasu wynalazków "profesorów i naukowców " od melioracji jak zaczęli drenować pola, łąki, osuszać stawy, prostować rzeki i dawać hołocie zgodę na wycinanie lasów na zboczach gór co powodowało szybki spływ wody z gołych zboczy.. Poczekajcie jeszcze trochę to już Polska nie będzie wysychać, bo nie będzie co miało w Polsce wysychać. Teraz natomiast zalecam już tylko modły i dawanie na tacę, żeby URZĘDNICY PANA BOŻY w kontakcie swoim bezpośrednim ze swoim szefem również pomogli w tym problemie i wierzę głęboko jako katolik ortodoksyjny z wartościami i tradycjami, że to coś może pomoże.