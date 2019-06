Pogoda na dziś - środa 12 czerwca. Ostrzeżenia przed upałami dla całej Polski. Aż 34 stopnie we Wrocławiu

gosc-z-ch godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Dziwne, że nawet Pan Profesor nie odróżnia pogody od klimatu.

To, że dzisiaj jest gdzieś ponad 30 C, to jest pogoda, a nie ocieplenie klimatyczne. U mnie na przykład było rano 8 C, a wczoraj po południu tylko 11 C i wcale nie oznacza to ochłodzenia klimatycznego, tylko pogode.

Dopiero, jeśli notujemy statystyczne odchylenia od normy np. temperatury przez co najmniej 30 lat (a właściwie to przez 60 lat), to dopiero wtedy możemy mówić o zmianach klimatu.