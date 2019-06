PiS kończy pisanie programu na wybory, ogłosi go w lipcu. "Prezes Kaczyński rozpocznie zadaniowanie"

W lipcu PiS ogłosi program wyborczy na ewentualną kolejną kadencję rządów. Zapowiedział to w radiowej Jedynce polityk tej partii i szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk. Jak mówił, w najbliższy piątek - również w sprawie wyborów parlamentarnych - ma się zebrać klub PiS na wyjazdowym posiedzeniu. - Tam prezes Kaczyński rozpocznie zadaniowanie posłów całej partii, jeżeli chodzi o przygotowania do wyborów - powiedział.

REKLAMA

Dworczyk zapowiedział też, że niebawem zostanie powołany sztab, który rozpocznie przygotowania do wyborów. Na początku lipca odbędzie się natomiast kongres programowy, na którym ma zostać przedstawiony "program bądź poważna część programu" na ewentualne kolejne 4 lata rządzenia Prawa i Sprawiedliwości.

Wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że w tym tygodniu zbierze się także Komitet Polityczny i Komitet Wykonawczy partii. Wybory parlamentarne odbędą się na jesieni tego roku. Dokładny termin nie został jeszcze ogłoszony, ale może do nich dojść najwcześniej 13 października.

Czytaj więcej: Niechciany mandat Elżbiety Kruk. Kolejny polityk PiS nie chce zostać posłem

Michał Dworczyk: Części polityków PSL bliżej PiS niż do PO

Dworczyk był też pytany o to, czy prowadzi rozmowy z przedstawicielami ludowców w kontekście tegorocznych wyborów parlamentarnych. Stwierdził, że PiS jest otwarte "merytoryczna dyskusję" i współpracę ze "wszystkimi środowiskami, z którymi może porozumieć się programowo".

W jego opinii, części polityków PSL jest ideowo bliżej właśnie do Prawa i Sprawiedliwości, niż do PO czy innych ugrupowań opozycji parlamentarnej bądź pozaparlamentarnej. - Ale to są wybory polityków PSL-u - dodał.

- Wydaje się, że wyniki wyborów samorządowych i europejskich powinny skłonić władze PSL do głębokiej refleksji, czy rzeczywiście ten kierunek walki z Kościołem, walki z pewnymi tradycyjnymi wartościami to jest to, czego oczekują wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego - powiedział Dworczyk.

W ostatnich wyborach - do Parlamentu Europejskiego - działacze PSL startowali z list Koalicji Europejskiej. Po ich zakończeniu uznali, że sami będą tworzyć nowy podmiot - Koalicję Polską, czyli, jak deklarowali, blok ugrupowań, którym bliskie są "wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe".