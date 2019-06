Łódzkie. Dwaj koledzy czołowo zderzyli się na motocyklach. 25- i 27-latek zginęli na miejscu

glencok 2 godziny temu Oceniono 77 razy 65

"Policjo" przestań apelować do ludzi którzy z premedytacją olewają przepisy bo się ośmieszasz. Weźcie się wreszcie w drogówce do roboty, bo są miejsca gdzie motocykliści pozwalają sobie "ile fabryka dała" nawet w obszarach zabudowanych w dużych miastach a wy tam nigdy nie zatrzymaliście żadnego motocyklisty. I to nie gdzieś na uboczu tylko na drogach przelotowych przez miasta. Rozwalone celowo tłumiki słychać z pół kilometra ale wy jakoś nie potraficie zatrzymać i zabrać dowodu rejestracyjnego za przekraczanie grubo norm hałasu i prawka za prędkość.