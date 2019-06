Świnoujście. Wykryto przypadek cholery w Polsce. Zarażony marynarz z Indii

arreis65 2 godziny temu Oceniono 8 razy 8

"W latach 1545-50 na terenach dzisiejszego Meksyku i częściowo Gwatemali wybuchła zaraza, która dosłownie zdziesiątkowała Azteków. W ciągu pięciu lat zmarło około 80 proc. miejscowej populacji. Była to największa w dziejach Nowego Świata epidemia. Aztekowie mówili o niej „cocoliztli”, co w ich języku – nahuatl - oznacza zarazę. Zdaniem naukowców bakterie Salmonella enterica Paratyphi C. zostały przywiezione z Nowego Świata przez konkwistadorów m.in. na roślinach. W Nowym Świecie w złych warunkach sanitarnych paratyfus - zwany „chorobą brudnych rąk” – gwałtownie się rozprzestrzenił. Nieodporne na europejskie choroby organizmy Azteków nie potrafiły ich zwalczać" - plusy i minusy katolickiego ubogacenia kulturowego !!!