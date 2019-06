Karambol na A6. Bohaterski kierowca Andriej nie wahał się ani chwili. "Ten pan ratował, kogo mógł"

ars-derivatia godzinę temu Oceniono 29 razy 23

Jak tak można? Jeszcze twardogłowi pomyślą, że Ukraińcy to zwyczajni ludzie jak reszta świata i jak wtedy sobie ten złośliwy świat ułożą w swoich małych rozumkach? /s



A tak na poważnie to w takich sytuacjach może by ubezpieczyciele albo NFZ sypnęli symbolicznym groszem dla ludzi, którzy biorą na siebie ryzyko, żeby ratować zdrowie i życie innych. To ma sens nawet z czysto finansowego punktu widzenia - bądź co bądź minimalizują koszty zdarzenia. Leczenie kosztuje, nie mówiąc już o utracie potencjalnej produkcyjności spowodowanej kalectwem lub śmiercią.