Wypadek pod Szczecinem. Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym dla kierowcy tira

fcknzs pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Dzisiaj rano byłem świadkiem jak wywrotka pełna gruzu wyprzedza pasem do skrętu w prawo stojące w korku samochody, tak mu się spieszyło. Niebezpieczne sytuacje z ciężarówkami to jest codzienność na polskich drogach. Tylko zero tolerancji dla takich zachowań może coś zmienić.