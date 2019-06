19-latek strzelał w kierunku komendy w Hajnówce. W jego mieszkaniu znaleziono narkotyki

obserwator_86 pół godziny temu Oceniono 3 razy -1

Ciężkie narażenie zdrowia i życia poprzez strzelanie z wiatrówki o mocy maksymalnie 4J ?! Ktoś tutaj się z przyrodzeniem na łby pozamieniał ?



Nie popieram pseudo-gangsterskich zachowań nastoletniego gó...arstwa, ale litości - co chwila dostajemy na twarz artykuł w takim stylu. Zastanówcie się po co jest to akurat teraz robione - czy na pewno nie ma związku z procedowaną właśnie ustawa koncesyjną i wiszącą już po terminie nowelizacją ustawy o broni i amunicji związanej z dyrektywą europejską ? I tak, jak zwyczajowo krytykuje się każdy pomysł ekipy kaczora, to tutaj ręką w rękę działamy w kierunku absolutnego uwalenia obywatelom dostępu do broni.



Widoczny na zdjęciu pistolet, to realnie 1/4 typowej mocnej wiatrówki pokroju czeskich Dian czy tureckich Hatsanów. Czegoś, czym nasi ojcowie i dziadkowie bawili się od prawie 100 lat. Większe obrażenia niż taki pistolecik może wyrządzić proca zrobiona z solidnej gumy - sugeruję obejrzeć filmiki z polowań procą (w niektórych krajach Ameryki Południowej jest to legalne).