Wrocław. Korek na autostradzie A4 ma już 15 kilometrów

O gigantycznym korku poinformowali dziennikarze "Gazety Wrocławskiej". Przed bramkami poboru opłat w Karwinach wytworzył się ogromy korek i to po obydwu stronach autostrady A4.

Wrocław. Samochody stoją w 15-kilometrowym korku na A4

Utrudnienia w ruchu wynikają z trwającego na tym odcinku drugiego etapu remontu. Dodatkowo po godzinie 14 na 180 kilometrze autostrady doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu dostawczego. Do wypadku wysłany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przez co droga w kierunku Wrocławia i Opola została tymczasowo zablokowana.

Korek w kierunku Zgorzelca ma już około 15 kilometrów. Zalecane jest kierowanie się na zjazdy Brzezimierz i Przylesie lub wybranie drogi krajowej numer 8 oraz dróg wojewódzkich nr 346 i 395. Z kolei na autostradzie A4 w kierunku Katowic nie ma już żadnych utrudnień.