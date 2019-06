Giżycko. Pediatra pod wpływem alkoholu pełnił dyżur w przyszpitalnej przychodni

kris13514 11 minut temu 0

A teraz co? Zwolnią pediatrę? I gdzie znajdą zastępstwo? Zaraz będą trąbić o konieczności likwidacji placówki z powodu braku personelu?

Przecież z tamtych rejonów, co drugi bardziej ogarnięty lekarz pracuje w Niemczech. A za pijaństwo powinien wylecieć z głośnym hukiem i wpisem do akt.