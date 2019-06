Dziennikarz "Polityki" z zakazem pisania o prokurator od afery podsłuchowej. "Cenzura wróciła"

"Cenzura wróciła z najmniej oczekiwanej strony. Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie sędzi A. Tyrluk-Krajewskiej ZAKAZAŁ publikacji mojego tekstu o prokurator Hopfer i jej mężu w serwisie Polityka.pl. Zakaz jest drakoński - ma obowiązywać ROK, czyli maksymalny okres" - poinformował na Twitterze dziennikarz "Polityki" Grzegorz Rzeczkowski.

Chodzi o tekst "Kto skorzystał na aferze taśmowej", który ukazał się w październiku 2018. Rzeczkowski pisał w nim m.in. o prokurator Annie Hopfer, która zajmowała się sprawą afery podsłuchowej. Prokurator domagała się kary półtora roku więzienia w zawieszeniu dla Marka Falenty, który ostatecznie został skazany na dwa i pół roku, bez zawieszenia.

"Awansowała pod koniec 2015 r., a więc już za rządów PiS, niedługo po wysłaniu do sądu aktu oskarżenia w sprawie organizatorów podsłuchów. Została delegowana do Prokuratury Apelacyjnej (przemianowanej za rządów PiS na Regionalną). Co ciekawe, pracowała tam do lipca tego roku, a tzw. delegację przedłużano jej już za rządów Zbigniewa Ziobry" - pisał dziennikarz.

W tekście była mowa również o mężu Anny Hopfer - Przemysławie Hopferze, który, jak pisał Rzeczkowski, "mimo braku doświadczenia w branży metalowej został prezesem KGHM Metraco". Dziennikarz informował również o tym, że małżeństwo zwiększyło swoje oszczędności i kupiło trzecie mieszkanie.

"Polityka" nie będzie pisać o prokurator i jej mężu

Anna i Przemysław Hopferowie pozwali "Politykę", Grzegorza Rzeczkowskiego i redaktora naczelnego Jerzego Baczyńskiego o naruszenie dóbr osobistych.

Sąd Okręgowy w Warszawie jeszcze przed wyjaśnieniem całej sprawy zdecydował, że dziennikarzowi przez rok nie będzie wolno powtarzać w innych tekstach twierdzeń zawartych w artykule. Z postanowienia wynika również, że tekst "Kto skorzystał na aferze taśmowej" ma na rok zniknąć ze strony internetowej Polityka.pl.

"Powódka w artykule została przedstawiona jako osoba, która uzyskała korzyści w związku z prowadzeniem jako prokurator sprawy dotyczącej afery podsłuchowej, m.in. wskazano na awans do Prokuratury Apelacyjnej za rządów PiS i przedłużenie delegacji za "rządów" Zbigniewa Ziobry. Powód Przemysław Hopfer przedstawiony został jako osoba, której kariera zawodowa powiązana jest z karierą zawodową żony" - czytamy w postanowieniu.

Według sądu przedstawione przez Annę i Przemysława Hopfera dowody z dużym prawdopodobieństwem wskazują, że Grzegorz Rzeczkowski nie pisał prawdy.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar poinformował, że przyłączy się do postępowania na etapie zażaleniowym przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.