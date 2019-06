Wypadek pod Szczecinem na A6. Wśród ofiar śmiertelnych troje dzieci z mamą i babcią

czarek75 2 godziny temu Oceniono 29 razy 29

kierowcy Tirow powinni placic mandaty razy 3 czyli osobowy np 500 to zawodowy tira 1500 i by sie nauczyli.Kiedys stalem na wiadukcie nad autostrada i obserwowalem jadace tiry i wiecie co robia ogladaja telewizje jadac i trzymaja nogi na kokpicie to jest masakra tylko wysokosc mandatow przywroci porzadek