Wrocław. Nożownik zaatakował księdza przed kościołem. Napastnik został zatrzymany

Do ataku doszło ok. godz. 7 przed kościołem Najświętszej Marii Panny na Piasku w dzielnicy Ostrów Tumski we Wrocławiu. Ks. Ireneusz Bakalarczyk, który szedł w kierunku świątyni, został zaatakowany przez 57-letniego napastnika, który ugodził go nożem. Nie udało nam się uzyskać informacji, czy był to jeden, czy raczej więcej ciosów.

Wrocław. Nożownik zaatakował ks. Ireneusza Bakalarczyka

Jak dowiedział się portal Gazeta.pl, mężczyzna miał przed atakiem przez chwilę rozmawiać z duchownym.

Napastnik został zatrzymany przez policję, na razie nie wiadomo, jaki był jego motyw.

Zwróciliśmy się z prośbą do proboszcza parafii o szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia. Zostaliśmy skierowani do rzecznika Archidiecezji Wrocławskiej, z którym do tej pory nie udało nam się skontaktować.

Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Wrocławskiej, w którym posługę pełni ksiądz Bakalarczyk, poinformowało Informacyjną Agencję Radiową, że kapłan ma uraz płuca i przejdzie operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ks. Ireneusz Bakalarczyk urodził się we Wrocławiu w 1971 r. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1997 r. Jest doktorem teologii.