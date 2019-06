Pogoda na dziś - wtorek 11 czerwca. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami i upałem dla całego kraju

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami oraz burzami z gradem dla całej Polski. Taka pogoda utrzyma się co najmniej do czwartku.

Temperatura. Dziś najcieplej będzie w południowo-zachodniej Polsce

W ciągu dnia najniższą temperaturę w skali całego kraju pokażą termometry w Koszalinie i Zakopanem, gdzie będzie około 27 stopni. Jeden stopień więcej prognozowany jest dla Gdańska, Szczecina i Jeleniej Góry. Najcieplejszy dzień zapowiada się w województwie śląskim i dolnośląskim, gdzie przewidywane są 32 stopnie. Równie ciepło i 31 stopni będzie w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, opolskim i małopolskim. W pozostałych regionach 29-30 stopni. W nocy temperatura wahać się będzie od 15 stopni na Podhalu do maksymalnie 20 stopni w centrum i na zachodzie kraju.

Pogoda na dziś - 11 czerwca. gazeta.pl

Opady. Na zachodzie zapowiadane są burze z lokalnymi opadami gradu

Na dziś synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane jedynie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach niebo będzie bezchmurne. W województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim nad ranem oraz wieczorem możliwe są burze z opadami deszczu do maksymalnie 30 mm. Lokalnie w tych miejscach może także spaść grad. Podczas burz na zachodzie i Pomorzu prognozowane są silne porywy wiatru do nawet 100 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW wydało ostrzeżenia dla całego kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego, gdzie prognozowana jest temperatura maksymalna do 30 stopni. Noc także będzie ciepła - temperatura w tych miejscach nie spadnie poniżej 16-17 stopni. Dodatkowo w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim i opolskim zapowiadane są burze z gradem oraz opadami deszczu do 25-30 mm. W trakcie burz możliwe porywy wiatru od 80 do 100 km/h. W pozostałych 13 województwach obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. W tych regionach temperatura przekroczy 30 stopni, a w nocy będzie około 20 stopni.

