Parada Równości. Szymon Niemiec zabiera głos ws. nabożeństwa. "Odprawiam je od 2010 roku"

wicipinski 19 minut temu Oceniono 5 razy 3

Większość oburzonych prezentuje postawy skrajnie fundamentalistyczne. Jak muzułmański mułła wymachuje paluchem i grozi śmiercią za znieważenie Mahometa, to się sypią gromy, ze to średniowiecze. Pomyślcie, co by się stało z Niemcem w XVII wiecznej Polsce. Dziś tylko może dostać zarzuty z art. o znieważeniu uczuć, a wtedy bogobojni, pełni miłosierdzia katolicy, spalili by go na stosie. Hipokryzja i załganie katolickiej sekty sięga zenitu.