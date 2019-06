Kierowca ciężarówki z karambolu na A6 zatrzymany. Możliwy zarzut "spowodowania katastrofy"

zalogujsie00 9 minut temu Oceniono 2 razy 2

Współczuję rodzinom, straszna tragedia. To miejsce i organizacja ruchu jest szczególnie wredne, bo za wzniesieniem nic nie widać. A kilometr dalej jest zwężenie na budowanym odcinku i każdy gna by być bardziej pierwszy. Potworne to co się zdarzyło.

Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie tak dawno gdy doszło do wypadków starszych samochodów one nie płonęły i nie zapalały się jak zapalniczki. Teraz mamy nowy specyfik w układach klimatyzacji, które po zderzeniu są tak łatwopalne, a w połączeniu z wodą w wysokiej temperaturze tworzą potwornie żrący kwas. Nowoczesność powinna nam slużyć, ale czasami jest odwrotnie.