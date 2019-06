Karambol na A6 koło Szczecina. "Słyszałem krzyki ludzi, którzy już się palili"

vinogradoff 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

W zasadzie jak sie ma fantazje i polot to mozna by wstepnie przyjac Hipoteze robocza, ze przyczyna katastrofy poprzez najechanie na samochody oczekujace w korku przez Kierowce ciezarowki byl zbyt mala predkosc bo to nie jest karalne tak sobie pofilozofowac. Problem w czym innym. Otoz skoro wiemy, ze tylko 2,- na kazdych 100,- Ludzi wykazuje zdolnosc do zawodu Pilota wojskowego nadzwiekowca to jak mozna przyjac, ze 90% Ludzi moze posiadac parwo jazdy, tymbardziej w tak olbrzymim ruchu drogowym? Kolejny problem to skutecznosc pracy Policji Drogowej, ktora nie jest w stanie doprpowadzic do wyeliminowania z ruchu drogowego Osob jakie NIGDY nie powinny uzyskac prawa jazdy i tych co z pelna POGARDA wpoczuciu bezkarnosci a jesli z poczuciem to i wiedza, ze kary maja skutecznosc,, ruskiej penicyliny,, lamia wszelkie zasady i powduja katastrofy drogowe. W przyszlosci jak sie nic nie zmeini to moze juz byc tylko GORZEJ.