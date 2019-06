Pogoda. Polska w objęciach groźnych upałów. "Padnie 37 st. C?"

IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia dla 11 województw. To oznacza, że pogoda w najbliższych trzech dniach może być niebezpieczna dla zdrowia i życia. Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej przewiduje nadejście upałów z temperaturą maksymalną ok. 30-33 st. C.

REKLAMA

Ostrzeżenia IMGW przed upałem

Ostrzeżenia przed upałem obowiązują od poniedziałku dla:

woj. lubuskiego

większości Dolnego Śląska (bez krańców południowych)

woj. opolskiego

woj. śląskiego (bez powiatów cieszyńskiego i bielskiego)

woj. małopolskiego i podkarpackiego (bez krańców południowych)

woj. świętokrzyskiego

woj. łódzkiego

woj. wielkopolskiego (z wyjątkiem powiatów złotowskiego i pilskiego)

woj. kujawsko-pomorskiego

południowo-zachodniej części Mazowsza

Czy słupki rtęci rzeczywiście zatrzymają się na 33 st. C? To nie jest takie pewne. Synoptycy TVN Meteo prognozują, że w temperatura może podskoczyć nawet do 35 st. C w centrum na południu kraju.

Twórcy bloga blog.meteomodel.pl, który taktuje o pogodzie i klimacie, podają natomiast, że w Polsce może być 36 st. C i zastanawiają się, czy "padnie 37 st. C". Piszą:

Ekstrema prognozowane przez ECMWF (Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych - red.) stwarzają możliwość, że na stacjach tradycyjnie "lubiących" ciepło (np. Kórnik nieopodal Poznania) temperatura mogłaby być jeszcze wyższa i wzrosnąć nawet do okolic 37 st. C.

Kiedy pogoda się zmieni?

Nie wiadomo. Męczący upał będzie nam towarzyszył na pewno do środy. Według niektórych synoptyków później ma być o kilka stopni chłodniej. IMGW już jednak zastrzega, że czas obowiązywania ostrzeżeń o upałach może zostać przedłużony.

Na poniższej mapie pogodowej Windy możecie sprawdzić prognozy pogody na najbliższe dni. A na wideo niżej rady - jak skutecznie się schłodzić. Pamiętajmy, że upał jest niebezpieczny szczególnie dla małych dzieci i osób starszych. Wszyscy zaś powinni unikać ekspozycji na słońce.