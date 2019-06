Wypadek na A6 pod Szczecinem. Płonie pięć samochodów, sześć ofiar śmiertelnych

motyw4 21 minut temu Oceniono 24 razy 24

Jazda na zderzaku, znaczne przekroczenie prędkości, wiara we własne umiejętności, wiara w niezawodność własnego auta, a co za tym idzie niedostosowanie stylu jazdy do warunków, można dodać jeszcze syndrom fightera, samca i samicy alfa oraz spore ego kierujących - i to chyba tyle... Jak w tym kraju ktoś jedzie zgodnie z przepisami, respektuje ograniczenia, z wyprzedzeniem sygnalizuje manewry, ustępuje pieszym, nie jedzie na zderzaku i nie wyprzedza na ciągłej jest traktowany jak dupa, ci.pa i pi.zda a nie kierowca. Trzeba go otrąbić, wyprzedzić - najlepiej na ciągłej, zajechać drogę, zahamować przed sama maską i pokazać mu jak jeżdżą prawdziwi samce i prawdziwe samice alfa.