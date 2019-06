Akcja policji w Chełmży. Podejrzany o uprowadzenie i wielokrotny gwałt na kobiecie zatrzymany

Koszmar kobiety trwał najprawdopodobniej przez kilka dni. W sobotę trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Miała obrażenia nerek i głowy. Jest stan lekarze określili jako zagrażający życiu. Ranna kobieta powiedziała, że od kilku dni była przetrzymywana w jednym z baraków w pobliżu dworca kolejowego w Chełmży. Tam miała być bita i gwałcona. Wskazała oprawcę - 31-letniego Marka K. W niedzielę został zatrzymany przez policję. Do zatrzymania doszło przed południem w mieszkaniu na terenie Chełmży. Zatrzymany mężczyzna trafił do aresztu.

