nazwa.niepoprawna godzinę temu Oceniono 94 razy 88

Dopiero w obliczu zagrożenia wyjdzie, że na skutek działań PiS to państwo jest całkowicie bezbronne. Żadne, ale to żadne państwo w imię doraźnych wewnętrznych korzyści politycznych nie rozwaliło swojego wywiadu i kontrwywiadu. PiS to zrobił.



Jeszcze jedna rzecz. SOP - wierchuszka rządząca, w tym premier, wyrażają zgodę, żeby chronili ich ludzie niedoświadczeni i słabo wyszkoleni. To jakby Trump wziął sobie do ochrony licealistów, a nie Secret Service.



Państwo z tektury. Rozmokłej.