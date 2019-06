Parada Równości w Warszawie. Tęczowy marsz przeszedł ulicami stolicy [ZDJĘCIA]

Parada Równości w Warszawie ruszyła o godzinie 15. Uczestnicy przeszli przez centrum miasta, do Trasy Łazienkowskiej i zakończyli marsz na ul. Emilii Plater. W tym roku po raz pierwszy prezydent miasta objął patronat nad Paradą Równości. Ratusz podał już swoje szacunki co do liczby uczestników.

Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta Otwórz galerię (21)