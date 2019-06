Nowy sposób na protest przeciwko Paradzie Równości. Jeździli furgonetką z nagłośnieniem

antyk63 godzinę temu Oceniono 28 razy 14

Katolicy od dawna karmią swoją sektę fałszem. Weźmy chociażby czyściec wymyślony w średniowieczu przez kk. A wszystko dla omamienia zbawieniem i życiem wiecznym w czymś co nazywają niebem. Ktoś w to wierzy? Naprawdę? A może by zaczęli stosować się do 10 przykazań? Dowolnej wersji, nawet tej przerobionej przez kk.